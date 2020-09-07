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07 вересня 2020, 18:05 2

Вже третій депутат Київради заразився COVID-19

07 вересня 2020, 18:05 2
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Про це він повідомив особисто
Про це він повідомив особисто
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У депутата Київської міської ради від фракції ВО "Свобода" Михайла Буділова виявили коронавірусну інфекцію.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Буділова.

"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів, і відразу здав тест. Хоча я і намагався регулярно дезінфікувати руки і використовувати індивідуальні засоби захисту — позначилося погіршення епідеміологічної ситуації в країні", — написав він у соцмережі.

Депутат також додав, що відразу повідомив про те, що трапилося, сімейного лікаря і передав йому всю необхідну інформацію.

"Поки буду працювати дистанційно. Всім доброго дня! Бережіть себе!", — написав Буділов.

Раніше повідомлялося, що депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом.

коронавірус карантин Київрада Україна депутат
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