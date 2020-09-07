Вже третій депутат Київради заразився COVID-19

Про це він повідомив особисто

Про це він повідомив особисто

Facebook

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Буділова.

"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів, і відразу здав тест. Хоча я і намагався регулярно дезінфікувати руки і використовувати індивідуальні засоби захисту — позначилося погіршення епідеміологічної ситуації в країні", — написав він у соцмережі.

Депутат також додав, що відразу повідомив про те, що трапилося, сімейного лікаря і передав йому всю необхідну інформацію.

"Поки буду працювати дистанційно. Всім доброго дня! Бережіть себе!", — написав Буділов.

Раніше повідомлялося, що депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом.