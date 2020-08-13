В Одесі у цеху виявили 25 в`єтнамців-нелегалів, серед них - хворі з ознаками COVID-19
Громадян В'єтнаму, які порушили міграційне законодавство, відправили на карантин.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Головного управління Міграційної служби Одеської області.
12 серпня в управління поліцейські доставили 25 громадян В'єтнаму, які порушили міграційне законодавство. Нелегальних мігрантів співробітники Національної поліції виявили під час перевірки цехів для пошиття одягу.
Внаслідок скринінгу у дев'яти іноземців зафіксовано високу температуру і їх відразу передали до медичних установ на карантин", - сказано в повідомленні.
Вже прийнято 16 рішень про примусове повернення зазначених громадян до країни походження (В'єтнам) або третьої країни із залученням до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП.
Нагадаємо, 9 серпня у порт Південний зайшов грецький суховантаж з хворими на COVID-19 членами екіпажу .