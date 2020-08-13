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13 серпня 2020, 15:55 4

В Одесі у цеху виявили 25 в`єтнамців-нелегалів, серед них - хворі з ознаками COVID-19

13 серпня 2020, 15:55 4
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Фото: Народна правда
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Громадян В'єтнаму, які порушили міграційне законодавство, відправили на карантин.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Головного управління Міграційної служби Одеської області.

12 серпня в управління поліцейські доставили 25 громадян В'єтнаму, які порушили міграційне законодавство. Нелегальних мігрантів співробітники Національної поліції виявили під час перевірки цехів для пошиття одягу.

Внаслідок скринінгу у дев'яти іноземців зафіксовано високу температуру і їх відразу передали до медичних установ на карантин", - сказано в повідомленні.

Вже прийнято 16 рішень про примусове повернення зазначених громадян до країни походження (В'єтнам) або третьої країни із залученням до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП.

Нагадаємо, 9 серпня у порт Південний зайшов грецький суховантаж з хворими на COVID-19 членами екіпажу .

Одеса карантин міграційна служба хворі нелегали В`єтнам
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