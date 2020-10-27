У Миколаєві протестують проти обмежень "червоної” зони

Місцеві підприємці вийшли на протест проти посилення карантину

Місцеві підприємці вийшли на протест проти посилення карантину

Фото: novosti-n

У зв’язку із віднесенням Миколаєва до "червоної" зони карантину працівники сфери харчування, культури та розважальних закладів вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

Відомо, що акцію також підтримали представники сфери торгівлі та спортивних клубів, загалом на Соборній площі зібралися понад пів тисячі осіб.

За словами учасників акції, поліція погано контролює недотримання карантинних заходів у громадському транспорті, у той же час в закладах міста підприємці це питання контролюють, є антисептики, а людей пускають тільки в масках.

Ми не проти карантину, ми не проти влади. Ми проти подвійних стандартів, що комусь можна працювати в червоній зоні, а комусь - ні. Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди”, - заявив один із учасників мітингу.

До мітингувальників вийшов міський голова Олександр Сєнкевич. Він проінформував, що міська влада звернулася до центральної з проханням не забороняти працювати бізнесу за умови дотримання усіх правил.

Я за те, щоб працювали дитсадки, заклади культури, кав'ярні та ресторани. Але тільки за умови суворого дотримання карантинних вимог. Проте вирішити цю проблему місцева влада не може сама. Отож ми звернулися до Кабміну та профільного міністерства”, - заявив Сєнкевич.

Нагадаємо, нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків - Ляшко.