В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 8 312 хворих

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві і у Харківській області

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві і у Харківській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу, 29 жовтня, COVID-19 діагностували у 8 312 осіб, померли 173 хворих, госпіталізували 1 140 осіб, 3 394 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу на COVID-19 захворіло 8312 осіб. З них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Було госпіталізовано 1140 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 173 летальних випадки", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано: в Києві - 741, у Харківській області - 659, у Хмельницькій області - 521, в Одеській області - 493 і в Донецькій області - 466.

Також за минулу добу провели 78 489 тестувань на коронавірус. З них 47 842 - методом ПЛР, 30 647 - методом ІФА.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 378 729 осіб, з них 155 026 одужали, летальних випадків - 7041.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 7 342 осіб, зафіксовано 113 летальних випадків.

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