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12 листопада 2020, 14:38 632

Мер Тернополя ще не вирішив, чи буде закривати місто на карантин

12 листопада 2020, 14:38 632
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У мерії тривають консультації з лікарями, вірусологами і бізнесом
Фото: із відкритих джерел
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Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що принцип дії карантину вихідного дня має несправедливий і вибірковий характер.

Про це він сказав у коментарі виданню "Страна.ЮА", передає RegioNews.

Він стверджує, що з одного боку - у вихідні підприємці можуть найбільше заробити, з іншого - зростає кількість хворих громадян.

Якщо ці дні заборонити - ніхто не буде тримати людей протягом тижня. Це знову проблема, знову втрата роботи, зменшення податків... Найгірше — закриваючи малий бізнес, ми залишаємо працювати "Епіцентр" і подібні до нього. Знову виходить, що правила не для всіх однакові... Людям це незрозуміло", - заявив Надал.

На запитання, чи буде він саботувати карантин вихідного дня, мер Тернополя заявив, що у нього ще є час проконсультуватися і прийняти правильне рішення.

Також він не впевнений, що карантин сильно зменшить кількість хворих.

Можливо, варто запроваджувати частковий карантин не по всій країні. Може, варто вибрати ті міста, де реально "червона" зона і зашкалює кількість хворих... Поки, чуючи думку вірусологів — я не бачу, що це дасть ефект. Те, що це вдарить по бізнесу, - 100%. Що це дасть сильний ефект щодо зменшення кількості хворих - не впевнений", - сказав Надал.

Нагадаємо, Сергій Надал втретє виграв вибори мера Тернополя, він отримав майже 75% голосів виборців.

11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.

карантин Тернопіль коронавірус бізнес Сергій Надал горсовет
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