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09 грудня 2020, 20:31 24

Мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус

09 грудня 2020, 20:31 24
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Він буде перебувати на самоізоляції та працювати віддалено
Він буде перебувати на самоізоляції та працювати віддалено
Фото: Facebook
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Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату. Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане” - написав Труханов.

Він додав, що залишається на зв'язку і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб.

Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавирусу. Ще раз прошу одеситів дотримуватися правил безпеки. На сьогоднішній день це найбільш дієві і при цьому прості способи уникнути захворювання”, - додав Труханов.

Нагадаємо,в Одеській облраді у п'ятницю, 4 грудня, депутати влаштували масову бійку, поламавши меблі та техніку.

Читайте також: Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси

коронавірус Одеса мер самоізоляція Геннадій Труханов
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