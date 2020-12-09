Мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус

Він буде перебувати на самоізоляції та працювати віддалено

Він буде перебувати на самоізоляції та працювати віддалено

Фото: Facebook

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату. Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане” - написав Труханов.

Він додав, що залишається на зв'язку і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб.

Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавирусу. Ще раз прошу одеситів дотримуватися правил безпеки. На сьогоднішній день це найбільш дієві і при цьому прості способи уникнути захворювання”, - додав Труханов.

Нагадаємо,в Одеській облраді у п'ятницю, 4 грудня, депутати влаштували масову бійку, поламавши меблі та техніку.

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