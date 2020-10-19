Дружина та син Гройсмана захворіли COVID-19
Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус
Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус
Екс-прем'єр-міністр України (2016-2019 роки) Володимир Гройсман заявив про спалах коронавірусної інфекції серед членів своєї сім'ї.
Про це Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
З минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку, я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки", - написав він.
Він додав, що разом зі своєю дружиною і сином буде вдома на самоізоляції.
Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 людям.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача