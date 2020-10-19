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19 жовтня 2020, 11:04 4

Дружина та син Гройсмана захворіли COVID-19

19 жовтня 2020, 11:04 4
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Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус
Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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Екс-прем'єр-міністр України (2016-2019 роки) Володимир Гройсман заявив про спалах коронавірусної інфекції серед членів своєї сім'ї.

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

З минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку, я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки", - написав він.

Він додав, що разом зі своєю дружиною і сином буде вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 людям.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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