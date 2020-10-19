Дружина та син Гройсмана захворіли COVID-19

Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус

Його дружина і син отримали позитивні результати тестів на коронавірус

Фото: з відкритих джерел

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

З минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку, я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки", - написав він.

Він додав, що разом зі своєю дружиною і сином буде вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 людям.

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