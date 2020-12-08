У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 може з'явитися в аптеках
Вона з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року
Вона з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року
Виконуючий обов'язки глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін назвав строки широкого доступу до вакцини від коронавірусу в Україні.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
Так, за його словами, вона з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року.
"Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як проходитиме вакцинація українців від коронавірусу.
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