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19 серпня 2020, 15:32 6

У Києві та шести регіонах розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19

19 серпня 2020, 15:32 6
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Це пов’язане із зростанням рівня завантаженості лікарень
Це пов’язане із зростанням рівня завантаженості лікарень
Фото: flickr
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У Києві та ще шести регіонах через високий рівень завантаженості ліжок пацієнтами із COVID-19 будуть розгорнуті додаткові місця.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, суттєве збільшення завантаження ліжок зафіксоване у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.

Він додав, що під час чергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто стан справ щодо ліжок у лікарнях першої хвилі усіх областей України.

Ми побачили значну завантаженість ліжок в 6 регіонах країни, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде відбуватися госпіталізація хворих на COVID-19", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні за станом на 19 серпня зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за добу захворіли 1967 осіб.

коронавірус МОЗ лікарні Віктор Ляшко регіони
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