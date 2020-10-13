Критерії включення регіонів до "червоної” зони змінились: що відомо

Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності

Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності

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Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, на зміну динамічному показнику прийшов фіксований показник захворюваності.

Стапанов також додав, що також визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний” рівень епідеміологічної небезпеки.

Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань.