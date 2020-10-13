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13 жовтня 2020, 18:21 5

Критерії включення регіонів до "червоної” зони змінились: що відомо

13 жовтня 2020, 18:21 5
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Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності
Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності
Фото: flickr
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Кабінет міністрів України змінив критерії включення регіонів до "червоної" зони карантину.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, на зміну динамічному показнику прийшов фіксований показник захворюваності.

Стапанов також додав, що також визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний” рівень епідеміологічної небезпеки.

Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань.

Кабмін коронавірус зона карантин засідання регіони
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