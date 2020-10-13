Критерії включення регіонів до "червоної” зони змінились: що відомо
Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності
Тепер будуть використовувати чіткі показники захворюваності
Кабінет міністрів України змінив критерії включення регіонів до "червоної" зони карантину.
Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, на зміну динамічному показнику прийшов фіксований показник захворюваності.
Стапанов також додав, що також визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний” рівень епідеміологічної небезпеки.
Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - сказав міністр.
Нагадаємо, Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань.
Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестуваньВсі новини »
13 жовтня 2020, 17:58Кількість учасників масових заходів буде обмежена - Шмигаль
13 жовтня 2020, 17:35В Україні продовжать карантин до кінця року, - Шмигаль
13 жовтня 2020, 16:45
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині