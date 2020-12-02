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02 грудня 2020, 13:19 8

Кравчук розповіла, скільки зараз "слуг" хворіють COVID-19

02 грудня 2020, 13:19 8
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Діагноз підтвердили ще 16 депутатам
Діагноз підтвердили ще 16 депутатам
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що станом на 2 грудня, у парламентської монобільшості у зв'язку з коронавірусом немає 226 голосів народних депутатів, необхідних для ухвалення рішень.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Цензор.net".

У нас зараз 16 депутатів, у яких підтверджено діагноз. Але частина на самоізоляції, тому що у них хворі близькі родичі", - сказала Кравчук.

За її словами Бюджет-2021 буде розглянуто на позачерговому засіданні на наступному тижні, або на іншому пленарному засіданні.

У нас (монобільшості. - ред.) фізично навіть немає 226 народних депутатів в залі. Депутати не можуть прийти з коронавірусом, щоб проголосувати за той чи інший законопроєкт. Тому я сподіваюся, що ми мобілізуємося, одужають колеги та інші не допустять хвороби, щоб вистачило голосів за бюджет", - сказала Кравчук.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України COVID-19 офіційно підтверджений у 61 людини.

коронавірус карантин ВР Слуга народа депутат
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