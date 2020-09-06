До пом'якшення карантину не готові більшість областей України

Послаблювати карантин не будуть у 18 регіонах

Послаблювати карантин не будуть у 18 регіонах

Столиця України і ще 17 областей не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, вимогам Кабміну відповідають тільки Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Показники інфікованості і заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищені у м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

У МОЗ нагадують, що урядом встановлені наступні норми для регіонів:

кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний".

Раніше повідомлялося, що найбільше заражень COVID-19 за 5 вересня виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.

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