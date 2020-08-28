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28 серпня 2020, 09:56 10

Коронавірус в Україні: за добу заразилися 2438 осіб

28 серпня 2020, 09:56 10
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За минулу добу 48 хворих померли, 866 людини одужали
За минулу добу 48 хворих померли, 866 людини одужали
pixabay.com
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Станом на 28 квітня в країні з початку пандемії зафіксовано вже 114 497 випадків заражень, 55 083 випадки одужання та 2451 летальний випадок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано в місті Київ - 251 випадок. Харківська область - 242 випадки, Тернопільська область - 243 випадки, Львівська область - 215, Одеська область - 214, Івано-Франківська область - 176, Чернівецька область - 155 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, у Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це самий більший добовий приріст з березня. За минулу добу в місті померло 9 хворих. Ще 92 нових випадки і 2 летальних зафіксовані в Київській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3800 випадків;
  • Волинська область — 5320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2162 випадки;
  • Донецька область — 1318 випадків;
  • Житомирська область — 3063 випадки;
  • Закарпатська область — 7302 випадки;
  • Запорізька область — 1487 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12719 випадків;
  • Київська область — 5397 випадків;
  • Львівська область — 13978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1077 випадків;
  • Одеська область — 6751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8921 випадок;
  • Сумська область — 1361 випадок;
  • Тернопільська область — 5478 випадків;
  • Харківська область — 8444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2194 випадки;
  • Чернівецька область — 9855 випадків;
  • Черкаська область — 1390 випадків;
  • Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 27 серпня в Україні за добу заразилися 1974 людини, а одужали 763 людини.

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