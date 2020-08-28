Коронавірус в Україні: за добу заразилися 2438 осіб

За минулу добу 48 хворих померли, 866 людини одужали

За минулу добу 48 хворих померли, 866 людини одужали

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Станом на 28 квітня в країні з початку пандемії зафіксовано вже 114 497 випадків заражень, 55 083 випадки одужання та 2451 летальний випадок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано в місті Київ - 251 випадок. Харківська область - 242 випадки, Тернопільська область - 243 випадки, Львівська область - 215, Одеська область - 214, Івано-Франківська область - 176, Чернівецька область - 155 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, у Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це самий більший добовий приріст з березня. За минулу добу в місті померло 9 хворих. Ще 92 нових випадки і 2 летальних зафіксовані в Київській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 3800 випадків;

Волинська область — 5320 випадків;

Дніпропетровська область — 2162 випадки;

Донецька область — 1318 випадків;

Житомирська область — 3063 випадки;

Закарпатська область — 7302 випадки;

Запорізька область — 1487 випадків;

Івано-Франківська область — 8661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12719 випадків;

Київська область — 5397 випадків;

Львівська область — 13978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1077 випадків;

Одеська область — 6751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8921 випадок;

Сумська область — 1361 випадок;

Тернопільська область — 5478 випадків;

Харківська область — 8444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2194 випадки;

Чернівецька область — 9855 випадків;

Черкаська область — 1390 випадків;

Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 27 серпня в Україні за добу заразилися 1974 людини, а одужали 763 людини.

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