Шмигаль представив цифрові рішення, які допоможуть у боротьбі з пандемією

Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом

Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 5 цифрових рішень, який незабаром почнуть діяти в країні і будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час виступу в парламенті.

Так, серед 5 основних цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом:

Цифровізація й централізація збору інформації про факти підозри та випадків інфекційних захворювань;

вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;

запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID;

запровадження електронного направлення на ПЛР (тестування), що дасть можливість відслідковувати черги і не утворювати їх у режимі реального часу;

QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади.

Нагадаємо, раніше прем'єр озвучив нову умову для введення повного локдауну.