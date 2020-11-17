Шмигаль представив цифрові рішення, які допоможуть у боротьбі з пандемією
Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом
Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 5 цифрових рішень, який незабаром почнуть діяти в країні і будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19.
Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час виступу в парламенті.
Так, серед 5 основних цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом:
- Цифровізація й централізація збору інформації про факти підозри та випадків інфекційних захворювань;
- вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
- запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID;
- запровадження електронного направлення на ПЛР (тестування), що дасть можливість відслідковувати черги і не утворювати їх у режимі реального часу;
- QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади.
Нагадаємо, раніше прем'єр озвучив нову умову для введення повного локдауну.
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