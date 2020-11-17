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17 листопада 2020, 13:09 4

Шмигаль представив цифрові рішення, які допоможуть у боротьбі з пандемією

17 листопада 2020, 13:09 4
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Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом
Цифрові рішення будуть запроваджені найближчим часом
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 5 цифрових рішень, який незабаром почнуть діяти в країні і будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль заявив під час виступу в парламенті.

Так, серед 5 основних цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом:

  • Цифровізація й централізація збору інформації про факти підозри та випадків інфекційних захворювань;
  • вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
  • запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID;
  • запровадження електронного направлення на ПЛР (тестування), що дасть можливість відслідковувати черги і не утворювати їх у режимі реального часу;
  • QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади.

Нагадаємо, раніше прем'єр озвучив нову умову для введення повного локдауну.

коронавірус карантин пандемія Деніс Шмигаль локдаун
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