Мережа кінотеатрів "Планета Кіно" може закритися через "карантин вихідного дня"
Кінотеатри мережі «Планета Кіно» попрацюють ще тиждень, а потім, ймовірно, доведеться їх закрити і звільнити 500 співробітників.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на співвласника мережі "Планета кіно" Дмитра Деркача.
Кінотеатри мережі "Планета Кіно" через "карантин вихідного дня" можуть закритися вже через тиждень і звільнити близько півтисячі співробітників.
Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. В будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять у громадському транспорті, - написав у своєму Facebook Дмитро Деркач.
Співвласник мережі стверджує, що в його закладах безпечно, і це підтверджується міжнародними дослідженнями – на відміну від громадського транспорту.
Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам...Posted by Дмитро Деркач on Wednesday, November 11, 2020
У мережі активно відреагували на повідомлення Деркача. Багато любителів кіно пропонують різні виходи із ситуації: обов'язково піти в кіно в будні, переносити вихідні в компаніях на четвер-п'ятницю, щоб у співробітників з'явився час на відвідування кінотеатру в будній день, організовують перегляди кінофільмів англійською мовою з подальшим обговоренням та можливістю попрактикуватися.
Самі власники поки не планують запускати донейшени і сертифікати – стверджують, що багато невикористаних сертифікатів залишилися з минулого, весняного локдауна – їх дію продовжили до кінця року і запрошують усіх скористатися ними.
Просто зібрати гроші від клієнтів не давши взамін ніякої цінності - це не наші варіанти, - пише Дмитро Деркач. - Вважаю карантин вихідного дня ідіотською, популістським, - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Окружному адмінсуді Києва - три позови про скасування карантину вихідного дня": судяться три львівські заклади культури.