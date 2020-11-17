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17 листопада 2020, 12:13 38

Мережа кінотеатрів "Планета Кіно" може закритися через "карантин вихідного дня"

17 листопада 2020, 12:13 38
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Власники стверджують, що саме на вихідні припадає 80% доходів кінотеатрів
Власники стверджують, що саме на вихідні припадає 80% доходів кінотеатрів
Фото з відкритих джерел
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Кінотеатри мережі «Планета Кіно» попрацюють ще тиждень, а потім, ймовірно, доведеться їх закрити і звільнити 500 співробітників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на співвласника мережі "Планета кіно" Дмитра Деркача.

Кінотеатри мережі "Планета Кіно" через "карантин вихідного дня" можуть закритися вже через тиждень і звільнити близько півтисячі співробітників.

Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. В будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять у громадському транспорті, - написав у своєму Facebook Дмитро Деркач.

Співвласник мережі стверджує, що в його закладах безпечно, і це підтверджується міжнародними дослідженнями – на відміну від громадського транспорту.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам...

Posted by Дмитро Деркач on Wednesday, November 11, 2020

У мережі активно відреагували на повідомлення Деркача. Багато любителів кіно пропонують різні виходи із ситуації: обов'язково піти в кіно в будні, переносити вихідні в компаніях на четвер-п'ятницю, щоб у співробітників з'явився час на відвідування кінотеатру в будній день, організовують перегляди кінофільмів англійською мовою з подальшим обговоренням та можливістю попрактикуватися.

Самі власники поки не планують запускати донейшени і сертифікати – стверджують, що багато невикористаних сертифікатів залишилися з минулого, весняного локдауна – їх дію продовжили до кінця року і запрошують усіх скористатися ними.

Просто зібрати гроші від клієнтів не давши взамін ніякої цінності - це не наші варіанти, - пише Дмитро Деркач. - Вважаю карантин вихідного дня ідіотською, популістським, - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Окружному адмінсуді Києва - три позови про скасування карантину вихідного дня": судяться три львівські заклади культури.

карантин культура кінотеатри локдаун доходи
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