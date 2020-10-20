Українські вчені представили Зеленському зразок можливої вакцини від COVID-19

Зразок вакцини пройшов лише доклінічні випробування

Зразок вакцини пройшов лише доклінічні випробування

Офіс президента

Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в Офісі президента відбулася нарада, де вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які мутують.

За підсумками наради була узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу.