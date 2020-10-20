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20 жовтня 2020, 17:34 1

Українські вчені представили Зеленському зразок можливої вакцини від COVID-19

20 жовтня 2020, 17:34 1
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Зразок вакцини пройшов лише доклінічні випробування
Зразок вакцини пройшов лише доклінічні випробування
Офіс президента
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Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в Офісі президента відбулася нарада, де вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які мутують.

За підсумками наради була узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу.

коронавірус Україна вакцина карантин президент
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