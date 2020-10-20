Українські вчені представили Зеленському зразок можливої вакцини від COVID-19
Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавірусу. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що в Офісі президента відбулася нарада, де вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.
Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які мутують.
За підсумками наради була узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу.