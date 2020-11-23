Арахамія слідом за Єрмаком отримав негативний тест на COVID-19

Він вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада

Він вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія отримав негативний повторний ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію, він почуває себе добре.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук, передає RegioNews. Почуває себе добре. Повторний тест дав негативний результат", - заявила Палійчук Вона зазначила, що Арахамія вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада. Раніше стало відомо, що голова ОП Єрмак одужав від коронавірусу.

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