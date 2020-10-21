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21 жовтня 2020, 14:59 5

Голова Херсонської ОДА пішов на самоізоляцію через COVID-19 в адміністрації

21 жовтня 2020, 14:59 5
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Він прийняв таке рішення, бо контактував з хворими
Він прийняв таке рішення, бо контактував з хворими
Фото: Facebook
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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомив, що йде на самоізоляцію, оскільки у кількох працівників ОДА виявили COVID-19.

Про це Гусєв повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, захворювання виявили у кількох співробітників ОДА, які працюють в патронатній службі.

Мною та колегами, які безпосередньо контактували з виявленими хворими на COVID-19, невідкладно здані тести. Мій тест показав негативний результат. За чіткими рекомендаціями лікарів як контактна особа я йду на самоізоляцію і чекатиму подальших вказівок інфекціоністів”, - написав Гусєв.

Він додав, що всі робочі наради буде проводити дистанційно в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше 25 працівників Херсонської ОДА відправили на самоізоляцію через перший випадок коронавірусу в адміністрації.

коронавірус Херсонська ОДА COVID-19 самоізоляція Юрій Гусєв
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