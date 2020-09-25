Одеський політик не встиг податися у мери через коронавірус

Сьогодні закінчується реєстрація кандидатів на місцеві вибори. Планував і я здати всі документи, які вже зібрані, зареєструватися кандидатом у мери Одеси, щоб, якщо мене оберуть, вже в цій якості відстоювати інтереси городян. На жаль, втрутився випадок, і цей випадок називається - коронавірус. Мій син здав тест на присутність вірусу в організмі і він виявився позитивний. Він захворів. Як ви розумієте, зараз у мене всі думки тільки про його здоров'я. Крім того, як відповідальна людина, я пішов на самоізоляцію до моменту, коли будуть відомі мої результати, і я просто фізично не можу піти і зареєструватися - не маю морального права наражати на небезпеку інших людей. Тому, дорогі одесити, хто чекав мого висунення, хто планував за мене голосувати, хто готовий був довіритися мені. Вибачте, але в цей раз я не йду на вибори. Тим не менш, ви все одно можете розраховувати на мою підтримку, я буду допомагати вам по мірі сил. Але, як ви самі розумієте, повернутися до суспільно-політичної діяльності я зможу тільки після того, як тести покажуть негативний результат, що я не хворий. Що ж до ваших голосів. Сподіваюся, ви зробите правильний вибір і проголосувати за гідного людини.