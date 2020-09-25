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25 вересня 2020, 16:32 5

Одеський політик не встиг податися у мери через коронавірус

25 вересня 2020, 16:32 5
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Захворювання виявили у його сина
Захворювання виявили у його сина
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Колишній народний депутат України Геннадій Чекіта зібрав необхідний пакет документів для реєстрації у кандидати на посаду мера Одеси, але не зміг його подати через коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Як написав політик, він пішов на самоізоляцію через підтверджене зараження COVID-19 у його сина. Чекіта-старший теж здав аналізи, і очікує результати.

Екснардеп вибачився перед тими, хто чекав його висування, а також висловив сподівання, що городяни зроблять правильний вибір і підтримають гідну людину. Хто саме, на думку Чекіти, гідний очолити місто, залишилося в таємниці.

Сьогодні закінчується реєстрація кандидатів на місцеві вибори. Планував і я здати всі документи, які вже зібрані, зареєструватися кандидатом у мери Одеси, щоб, якщо мене оберуть, вже в цій якості відстоювати інтереси городян. На жаль, втрутився випадок, і цей випадок називається - коронавірус. Мій син здав тест на присутність вірусу в організмі і він виявився позитивний. Він захворів. Як ви розумієте, зараз у мене всі думки тільки про його здоров'я. Крім того, як відповідальна людина, я пішов на самоізоляцію до моменту, коли будуть відомі мої результати, і я просто фізично не можу піти і зареєструватися - не маю морального права наражати на небезпеку інших людей. Тому, дорогі одесити, хто чекав мого висунення, хто планував за мене голосувати, хто готовий був довіритися мені. Вибачте, але в цей раз я не йду на вибори. Тим не менш, ви все одно можете розраховувати на мою підтримку, я буду допомагати вам по мірі сил. Але, як ви самі розумієте, повернутися до суспільно-політичної діяльності я зможу тільки після того, як тести покажуть негативний результат, що я не хворий. Що ж до ваших голосів. Сподіваюся, ви зробите правильний вибір і проголосувати за гідного людини.

Опубліковано Геннадієм Чекитою Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала сімох кандидатів на посаду мера Одеси.

коронавірус Одеса карантин мер ізоляція
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