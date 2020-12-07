У Центрі громадського здоров'я не виключають проблеми зі зберіганням вакцини від коронавірусу в регіонах

Там кажуть, що в регіонах ніде зберігати вакцини з температурою -60 -80 градусів

Там кажуть, що в регіонах ніде зберігати вакцини з температурою -60 -80 градусів

Фото: Укрінформ

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, що в регіонах можуть бути проблеми зі зберіганням вакцини, оскільки в регіонах ніде зберігати вакцини з температурою -60 -80 градусів.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин в інтерв'ю виданню "Ліга", пише RegioNews.

За його словами, виробники вакцин працюють на трьох холодових режимах: -60 -80 градусів, -20 -40 і + 2 + 8.

"Наприклад, якщо у нас буде вакцина для зберігання + 2 + 8, то можемо спустити на рівень району вакцину. Якщо -20 -40 - до рівня області", - заявив Кузін.

За його словами, якщо Україна отримає вакцину, яку необхідно зберігати при температурі -60 -80, то її можна буде зберігати тільки на національному рівні.

"Її можна зберігати тільки на національному рівні, де є обладнання, і потім маленькими партіями доставляти в регіони і відразу повертатися за іншими. Наприклад, одного разу там людей вакцинують, і на наступний туди виїжджає наступна партія", - додав він.

При цьому глава ЦГЗ зазначив, що найоптимальнішим варіантом для України є вакцина, яку необхідно зберігати при +2 +8 градусів, тому, що в країні є для цього обладнання.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, коли Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу.