Мер Сум Лисенко про хворих на COVID-19: всі повністю забезпечені ліками

Наразі у стаціонарах міста знаходяться 186 хворих коронавірусом, всі забезпечені киснем та апаратами ШВЛ

Наразі у стаціонарах міста знаходяться 186 хворих коронавірусом, всі забезпечені киснем та апаратами ШВЛ

Фото: RegioNews

Про це міський голова розповів в інтерв'ю RegioNews.

На даний час у нас 186 хворих у трьох лікарнях, 36 з них - діти. Вільні 43 ліжка у стаціонарах для дорослих і 86 - у дитячих лікарнях. Хоча наша дитяча лікарня є опорною й для трьох районів Сумської області. Всі забезпечені зараз повністю ліками", - зазначив він.

За його словами, нині є затримка щодо фінансування по Національній службі здоров’я. Проте у місті є відповідний фонд, який на початку пандемії завдяки зменшенню фінансування деяких програм збільшили до майже 87 млн гривень. "Це ми зробили ще у квітні. Зараз з цих 87 млн залишилося 7-8 млн. Гроші витрачено на закупівлю ШВЛ, обладнання, концентраторів, ліків", - додав Олександр Лисенко.

Централізоване кисневе забезпечення ми встигли зробити вчасно. У нас є 269 централізованих кисневих точок, маємо вільні апарати ШВЛ, є кисневі концентрати. Позавчора ми закупили 50 концентратів додатково для двох лікарень, ще плануємо отримати 40 концентратів через півмісяця по державній субвенції", - зазначив Лисенко.

Раніше RegioNews писав, що мер Сум Лисенко заявив, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в місті під контролем, а тому вважає, що було б доцільніше не закривати ринки й торгові центри, а краще посилити контроль за дотриманням санітарних норм і збільшити штрафи за їх порушення.

Також Лисенко повідомив, що міський бюджет станом на грудень 2020 року через карантинні обмеження недоотримав 130 мільйонів гривень.