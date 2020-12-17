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17 грудня 2020, 10:59 10

МОЗ хоче вакцинувати від COVID-19 жителів окупованих територій

17 грудня 2020, 10:59 10
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Нині відомство розробляє національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу
Нині відомство розробляє національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також планують вакцинувати.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, цей план він підпише в п'ятницю, 18 грудня.

"Вчора я дав завдання внести деякі змін до цього національного плану. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли в Україні може стартувати вакцинація від коронавірусу.

коронавірус карантин вакцина Україна МОЗ
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