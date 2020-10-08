У Києві знову буде запроваджена помаранчева зона карантину

Зараз столиця перебуває в жовтій зоні

Зараз столиця перебуває в жовтій зоні

Фото: flickr

Київ знову потрапить до помаранчевої зони карантину, оскільки збільшується зайнятість ліжок у лікарнях та кількість хворих на COVID-19.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, нове карантинне зонування розпочне діяти в Україні з 12 жовтня.

Оновлений список зонування мають затвердити 8 жовтня у Державній і регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, - розповів Рубан.

Він додав, що у столиці є проблема з кількістю вільних місць у лікарнях, а заповненість ліжок вже складає 70 – 75%. Однак збільшення ліжкофонду відбувається щодня, і це є основним критерієм для посилення карантинних обмежень.

Карантинні заходи у Києві можуть бути жорсткішими. Їх посилюватимуть, якщо заповненість лікарняних місць на 60% протримається довше, ніж 5 діб. У Києві це тільки почалося. Може бути і червона зона, але основне завдання – не допустити цього”, - заявив Рубан.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали.

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