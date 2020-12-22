В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам COVID-19 - Ляшко
Нові ПЛР-системи будуть виловлювати білок нового вірусу
Нові ПЛР-системи будуть виловлювати білок нового вірусу
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні до кінця грудня планують змінити ПЛР-системи й процес тестування через новий мутований коронавірус.
Про це Ляшко розповів на брифінгу, передає RegioNews.
В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи й щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - зазначив санлікар.
Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб.
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