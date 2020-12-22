12:54  22 грудня
Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від COVID-19
09:24  22 грудня
Стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова
08:12  22 грудня
Обстріли на Донбасі: двоє військовослужбовців отримали поранення
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2020, 11:29 6

В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам COVID-19 - Ляшко

22 грудня 2020, 11:29 6
Читайте также на русском языке
Нові ПЛР-системи будуть виловлювати білок нового вірусу
Нові ПЛР-системи будуть виловлювати білок нового вірусу
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні до кінця грудня планують змінити ПЛР-системи й процес тестування через новий мутований коронавірус.

Про це Ляшко розповів на брифінгу, передає RegioNews.

В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи й щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - зазначив санлікар.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус МОЗ Віктор Ляшко пандемія тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Всі блоги »