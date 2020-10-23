Олексій Кучер розкритикував заступника Кернеса за саботаж боротьби з пандемією в Харкові

За словами голови ОДА, віце-мер ігнорує засідання обласної комісії з ТЕБ і НС

За словами голови ОДА, віце-мер ігнорує засідання обласної комісії з ТЕБ і НС

Фото: з відкритих джерел

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, який балотується в мери Харкова від "Слуги народу", розкритикував заступника міського голови міста Ігоря Терехова за проблеми з коронавірусом в Харкові.

Як передає RegioNews, це сталося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Олексій Кучер повідомив, що віце-мер ігнорує засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у той же час знаходить час для відвідування зоопарку.

У нас інспектуються зоопарки, але при цьому не інспектуються лікарні", - обурився він.

Як зазначає Олексій Кучер, місто довгий час "не вірило" у коронавірус, і навіть після того, як тяжко захворів сам Геннадій Кернес, його підлеглі не стали вести себе більш відповідально.

Міська влада всіляко демонструвала відсутність коронавірусу, всіляко і продовжують це робити зараз. Трагізм і містика всієї ситуації: пропажа Геннадія Адольфовича, відсутність його в місті Харкові, а також боротьба з коронавірусом – всі ці речі взаємопов'язані", - зазначив голова ОДА.

Кучер також звернув увагу на те, що багато проблем міських лікарень дотепер залишаються невирішеними. У той час як основний удар з самого початку пандемії взяли на себе обласні медзаклади.

Крім цього, Терехов не дав конкретну відповідь на питання про стан здоров'я Кернеса. Він продемонстрував довідку з "Шаріте" тижневої давності, яка підтверджує, що харківський мер дійсно лікується в цій клініці.

У зв'язку з цим Олексій Кучер заявив, що виборчий процес в день голосування 25 жовтня не буде завершено.

Насправді, з урахуванням того, що відбувається, після 25-го числа вибори в Харкові тільки почнуться", - підкреслив кандидат у мери Харкова.

Геннадій Кернес і Олексій Кучер, згідно з результатами соцопитування компанії Content Dynamics, виходять у другий тур виборів мера Харкова.

Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що у Харкові з COVID-19 сталося те, що було в Італії.

Також повідомлялося, що Зеленський звинуватив Кернеса в складній ситуації з коронавірусом в Харкові.

Нагадаємо, Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участь у телеефірах, не записував відеозвернень. 16 вересня мер Харкова у важкому стані був доставлений в Берлін, де його госпіталізували в елітну клініку "Шаріте".