Обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу, - Рубан

Чиновник вважає що метро - найменш ризикований транспорт щодо зараження COVID-19

Чиновник вважає що метро - найменш ризикований транспорт щодо зараження COVID-19

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Задля запобігання поширенню COVID-19 у столиці розглядають обмеження роботи громадського транспорту. У першу чергу це стосується маршрутних таксі.

Про це начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан сказав в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.

Маршрутні таксі чиновник назвав найбільш ризикованим транспортом при недотриманні протиепідемічних заходів.

При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу", — каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт.