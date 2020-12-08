Обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу, - Рубан
Задля запобігання поширенню COVID-19 у столиці розглядають обмеження роботи громадського транспорту. У першу чергу це стосується маршрутних таксі.
Про це начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан сказав в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.
Маршрутні таксі чиновник назвав найбільш ризикованим транспортом при недотриманні протиепідемічних заходів.
При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу", — каже він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт.