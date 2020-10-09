МОЗ розглядає нові обмеження для навчальних закладів і системи громадського харчування
Міністерство охорони здоров'я запропонує нові обмеження, які стосуватимуться впровадження дистанційного навчання в навчальних закладах і роботи закладів громадського харчування.
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Міністерство охорони здоров'я запропонує нові обмеження до постанови про карантин №641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також будуть запропоновані нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання про можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки", - сказав Ляшко.
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