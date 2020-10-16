21:04  16 жовтня
У ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук
16:39  16 жовтня
21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас
22:29  16 жовтня
Україна готує відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, - Резніков
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2020, 21:30 5

Система охорони здоров'я зможе витримати до 10 тисяч хворих COVID-19 на добу, - Ляшко

16 жовтня 2020, 21:30 5
Читайте также на русском языке
Якщо хворих буде більше, місць в лікарнях і лікарів для всіх не вистачить
Якщо хворих буде більше, місць в лікарнях і лікарів для всіх не вистачить
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Система охорони здоров'я України в даний час здатна витримати до 10 тисяч хворих COVID-19 на добу.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує RegioNews.

10 тисяч нових випадків COVID-19 на добу ми витримаємо, за нашими розрахунками, система охорони здоров'я повинна впоратися", - сказав Ляшко.

При цьому головний санлікар наголосив, що мова йде про ситуації, коли ці випадки будуть відносно рівномірно розподілені по території країни.

Якщо ці 10 тисяч будуть локалізовані в одному регіоні, наприклад, в Харкові, Київі або в одному місці, то буде складно", - сказав він.

Нагадаємо, жертвами епідемії COVID-19 в Україні можуть стати 20 тисяч українців.

коронавірус COVID-19 лікарні Віктор Ляшко хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд над Нелею Штепою перенесли на 29 жовтня
16 жовтня 2020, 20:38
В Україні змінилися правила дистанційного навчання: що відомо
16 жовтня 2020, 19:45
Мер Умані заявив, що повністю одужав від COVID-19
16 жовтня 2020, 19:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Всі блоги »