Система охорони здоров'я зможе витримати до 10 тисяч хворих COVID-19 на добу, - Ляшко
Якщо хворих буде більше, місць в лікарнях і лікарів для всіх не вистачить
Якщо хворих буде більше, місць в лікарнях і лікарів для всіх не вистачить
Система охорони здоров'я України в даний час здатна витримати до 10 тисяч хворих COVID-19 на добу.
Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує RegioNews.
10 тисяч нових випадків COVID-19 на добу ми витримаємо, за нашими розрахунками, система охорони здоров'я повинна впоратися", - сказав Ляшко.
При цьому головний санлікар наголосив, що мова йде про ситуації, коли ці випадки будуть відносно рівномірно розподілені по території країни.
Якщо ці 10 тисяч будуть локалізовані в одному регіоні, наприклад, в Харкові, Київі або в одному місці, то буде складно", - сказав він.
Нагадаємо, жертвами епідемії COVID-19 в Україні можуть стати 20 тисяч українців.
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