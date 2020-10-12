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Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
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12 жовтня 2020, 10:01 8

Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків

12 жовтня 2020, 10:01 8
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Найбільше нових заражень виявили у Харківській області (741)
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4420 осіб, померли 43 хворих, одужали 903 пацієнта.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 741, Сумській області - 418, Полтавській області - 244, Хмельницькій області - 219.

У Києві за минулу добу - 196 нових випадків коронавірусу. У Київській області підтвердили захворювання у 213 осіб, а в Рівненській області зафіксували 203 нових випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 265 454 осіб, з них 114 410 одужали, летальних випадків - 5015.

Нагадаємо, коронавірус в Україні: за минулу добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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