Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
Найбільше нових заражень виявили у Харківській області (741)
Найбільше нових заражень виявили у Харківській області (741)
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4420 осіб, померли 43 хворих, одужали 903 пацієнта.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області - 741, Сумській області - 418, Полтавській області - 244, Хмельницькій області - 219.
У Києві за минулу добу - 196 нових випадків коронавірусу. У Київській області підтвердили захворювання у 213 осіб, а в Рівненській області зафіксували 203 нових випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло 265 454 осіб, з них 114 410 одужали, летальних випадків - 5015.
Нагадаємо, коронавірус в Україні: за минулу добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.
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