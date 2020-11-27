Кличко обіцяє не зупиняти транспорт при введенні локдауну
Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину
Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде наполягати на роботі метро та громадського транспорту у разі введення локдауну у столиці. Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
"Запроваджує карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введено, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав очільник столиці.
Нагадаємо, раніше Кличко розповів, де у Києві можуть відкрити тимчасові госпіталі для COVID-хворих.
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