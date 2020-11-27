Кличко обіцяє не зупиняти транспорт при введенні локдауну

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Запроваджує карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введено, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав очільник столиці.