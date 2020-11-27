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27 листопада 2020, 13:36 4

Кличко обіцяє не зупиняти транспорт при введенні локдауну

27 листопада 2020, 13:36 4
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Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде наполягати на роботі метро та громадського транспорту у разі введення локдауну у столиці. Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Запроваджує карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введено, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав очільник столиці.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, де у Києві можуть відкрити тимчасові госпіталі для COVID-хворих.

Україна метро Київ мер Кличко Віталій
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