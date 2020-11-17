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17 листопада 2020, 11:14 7

З COVID-фонду виділять 2 млрд гривень: на що підуть кошти

17 листопада 2020, 11:14 7
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Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус
Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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Бюджетний комітет Верховної ради підтримав виділення 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом з COVID-фонду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Зокрема, на придбання експрес-тестів, які хочуть передати мобільним бригадам, сімейним лікарям та швидкій допомозі, планують витратити 1 млрд гривень. На забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей планують виділити ще 896 млн гривень.

На інші важливі заходи, спрямовані проти COVID-19: субвенція місцевим бюджетам у розмірі 259 мільйонів гривень, із них 213 мільйонів - на придбання лабораторного обладнання для медичних закладів комунальної форми власності, а ще 46 мільйонів - на витратні матеріали для тестування донорів крові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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