Харків потрапив у "червону зону" помилково – Степанов

Місто залишається в "зеленій" зоні

Місто залишається в "зеленій" зоні

Фото з відкритих джерел

Луцьк і Тернопіль, які були в "червоній зоні" карантину минулого тижня, сьогодні були розподілені в "помаранчеву" і "жовту" зони відповідно. Харків був включений в "червону зону" сьогодні вранці помилково і залишається в "зеленій зоні".

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Regionews.

За словами Степанова, актуальна епідситуація в Луцьку дозволяє йому перейти з "червоної" в "оранжеву зону". У свою чергу Тернопіль з "червоної зони" потрапив в "жовту". Ці зміни набудуть чинності починаючи з суботи, 8 серпня.

Також міністр розповів про інцидент, який сьогодні стався з Харковом, коли його віднесли до "червоної зони" карантину на карті Центру громадського здоров'я.

Сьогодні сталася така технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси поширили інформацію, яку вони побачили на сайті Центру громадського здоров'я. Там була суто технічна помилка одного з працівників, який робить ті чи інші моделювання", - сказав чиновник.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що Харків потрапив в "червону" карантинну зону