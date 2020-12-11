Заступник Авакова Геращенко заразився коронавірусом
Разом з ним, COVID-19 хворіє його 4-річна дочка
Разом з ним, COVID-19 хворіє його 4-річна дочка
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів на коронавірус. Також заразилася його 4-річна дочка.
Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
За його словами, хвороба протікає в легкій формі.
Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна дочка. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичайному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити. Я його (коронавірус - ред.) переношу в легкій формі і члени моєї родини", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус.
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