Заступник Авакова Геращенко заразився коронавірусом

Разом з ним, COVID-19 хворіє його 4-річна дочка

Разом з ним, COVID-19 хворіє його 4-річна дочка

Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів на коронавірус. Також заразилася його 4-річна дочка.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, хвороба протікає в легкій формі.

Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна дочка. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичайному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити. Я його (коронавірус - ред.) переношу в легкій формі і члени моєї родини", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус.