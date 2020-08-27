На Київщині можуть посилити карантин: в ОДА кажуть, що є передумови

Влада побоюється, що з похолоданням в області може побільшати хворих на коронавірус

Влада побоюється, що з похолоданням в області може побільшати хворих на коронавірус

Через зростання захворюваності на коронавірус у Київській ОДА попередили про можливе посилення карантинних обмежень у регіоні.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться на сайті ОДА.

"Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19… Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень", – зазначається у повідомленні.

Також додається, що з відновленням роботи навчальних закладів, із поверненням більшості людей із відпусток, із похолоданням – "можемо отримати додаткові задачі, тому реагувати маємо вже зараз".

Нагадаємо, у Київській області вирішили обмежити проведення релігійних свят.