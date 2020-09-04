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04 вересня 2020, 21:24 5

РНБО розробляє план дій на випадок коронавірусу на дільницях

04 вересня 2020, 21:24 5
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Вибори відбудуться по всій Україні включно із "червоними” зонами
Вибори відбудуться по всій Україні включно із "червоними” зонами
Фото: Кабмін
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На Раду національної безпеки та оборони була покладена розробка протоколів реагування на спалахи COVID-19 на дільницях під час місцевих виборів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, вибори відбудуться в усіх регіонах країни, включно з тими, що перебувають у "червоній" зоні карантину.

На жаль, ми не можемо спрогнозувати, де будуть "червоні зони"… Це основний виклик, чи можемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, чи в якихось регіонах будуть такі форс-мажори", - сказав прем'єр.

Він додав, що також РНБО розробляє протоколи щодо проведення другого туру виборів та навчального процесу в тих школах, де будуть організовані виборчі дільниці.

Нагадаємо, Степанов розповів, чи варто чекати перенесення місцевих виборів, влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян.

коронавірус РНБО Деніс Шмигаль голосування Місцеві вибори червона зона
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