РНБО розробляє план дій на випадок коронавірусу на дільницях

Вибори відбудуться по всій Україні включно із "червоними” зонами

Вибори відбудуться по всій Україні включно із "червоними” зонами

Фото: Кабмін

На Раду національної безпеки та оборони була покладена розробка протоколів реагування на спалахи COVID-19 на дільницях під час місцевих виборів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, вибори відбудуться в усіх регіонах країни, включно з тими, що перебувають у "червоній" зоні карантину.

На жаль, ми не можемо спрогнозувати, де будуть "червоні зони"… Це основний виклик, чи можемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, чи в якихось регіонах будуть такі форс-мажори", - сказав прем'єр.

Він додав, що також РНБО розробляє протоколи щодо проведення другого туру виборів та навчального процесу в тих школах, де будуть організовані виборчі дільниці.

Нагадаємо, Степанов розповів, чи варто чекати перенесення місцевих виборів, влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян.