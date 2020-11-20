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20 листопада 2020, 11:58 25

У Кабміні назвали саботаж карантину вихідного дня "місцевою політичною грою"

20 листопада 2020, 11:58 25
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В уряді наголосили, що така "гра" не вбереже порушників від штрафів
В уряді наголосили, що така "гра" не вбереже порушників від штрафів
Фото з відкритих джерел
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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що саботування карантину вихідного дня є місцевою політичною грою, яка не вбереже порушників від штрафів. 

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Як можна вплинути на міських голів, які порушують законодавство, відкриваючи (у вихідні, - ред.) комунальні заклади, засновниками яких є міські ради? В такому випадку, якщо вони йдуть на свідоме порушення постанови Кабінету міністрів, як режим карантину вихідного дня, звичайно, за що Національна поліція буде накладати штрафи", - сказав він.

Він також додав, що ухвалення виконавчими комітетами так званих рішень про режим робочого дня під час вихідних "не є компетенцією органів місцевого самоврядування".

"...проведення місцевої комісії ТЕБ та НС, яка відповідно до нової редакції 141 постанови не потрібна для того, щоб затверджувати ці речі. Тобто це є нічого більше як місцева політична гра", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.

Кабмін Україна карантин міністр уряд
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