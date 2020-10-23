Після виборів в окремих регіонах можуть запровадити жорсткий карантин

Це буде залежати від кількості хворих в кожному регіоні

Це буде залежати від кількості хворих в кожному регіоні

Фото: Facebook

Після місцевих виборів влада на виключає запровадження в окремих областях України жорсткого карантину.

Про це в коментарі для "5 каналу" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, такі рішення будуть ухвалювати відповідно до кількості хворих в кожній із областей, також будуть враховувати динаміку захворюваності.

Про жорсткі обмеження по всій Україні, як це було на весні, поки не йдеться”, - сказав секретар РНБО.

Він також запевнив, що відомство разом із Міністерством охорони здоров’я розробило план дій на випадок збільшення кількості хворих після виборів.

Нагадаємо, в Україні цього року очікують на чотири штами грипу - РНБО.