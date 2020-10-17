Україну чекає 400 тисяч активних хворих вже в грудні, якщо збережеться динаміка - Радуцький

Другий пік захворювання очікується в лютому

Другий пік захворювання очікується в лютому

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В Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо збережеться поточна динаміка захворюваності. Число активних хворих тільки за останні два тижні збільшилася приблизно на 30%.

Як передає RegioNews про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Щоб зрозуміти, наскільки ситуація загрозлива, пропоную проаналізувати динаміку поширення вірусу. За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася зі 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих", - заявив він.

За його словами, за останню добу госпіталізували 1100 пацієнтів з тяжким або середнім перебігом хвороби.

Ми бачимо, що в госпіталізації потребують приблизно 15% людей, у яких виявили COVID-19. Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 000, нам потрібно буде 60 000 ліжко-місць", - повідомив Радуцький.

Він також зазначив, що система охорони здоров'я повинна витримати в грудні, але в лютому очікується другий пік захворюваності. Що буде потім - невідомо.

Наша система охорони здоров'я за умови розгортання додаткових лікарень повинна витримати. Але грудень не останній місяць зими. Другий пік захворюваності на грип традиційно припадає на лютий. Тому ми вже сьогодні повинні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні підтвердили 6410 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

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