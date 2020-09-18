На Львівщині за порушення карантину склали 22 протоколи

За час карантину в області складено протоколи на більш ніж 2 тисячі порушників

За час карантину в області складено протоколи на більш ніж 2 тисячі порушників

Фото: Нацполіція

У Пустомитівському та Перемишлянському районах Львівської області правоохоронці склали 22 протоколи про порушення карантину.

Про це "Суспільному” повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, передає RegioNews. Відомо, що обидва райони перебувають у "червоній” зоні карантину. Коли ми говоримо просто про складений протокол, то це одне питання. Зовсім інше, коли його скеровують до суду і коли судові органи його розглядають. Частина протоколів не розглядається, частина тягнеться, частина скасована", — розповів Грень. За його словами, кількість протоколів, за розглядом яких було винесено покарання, становить близько 10-15%. Він додав, що за ввесь період карантину на Львівщині склали близько 2 тисяч протоколів. Нагадаємо, Львівські лікарні незаконно витратили понад 7 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу.

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