10:03  18 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
11:09  18 вересня
В Україні знеструмлено близько 300 населений пунктів - ДСНС
11:54  18 вересня
Стала відома сума перельоту і лікування Кернеса в Німеччині
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2020, 17:47 1

На Львівщині за порушення карантину склали 22 протоколи

18 вересня 2020, 17:47 1
Читайте также на русском языке
За час карантину в області складено протоколи на більш ніж 2 тисячі порушників
За час карантину в області складено протоколи на більш ніж 2 тисячі порушників
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Пустомитівському та Перемишлянському районах Львівської області правоохоронці склали 22 протоколи про порушення карантину.

Про це "Суспільному” повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, передає RegioNews.

Відомо, що обидва райони перебувають у "червоній” зоні карантину.

Коли ми говоримо просто про складений протокол, то це одне питання. Зовсім інше, коли його скеровують до суду і коли судові органи його розглядають. Частина протоколів не розглядається, частина тягнеться, частина скасована", — розповів Грень.

За його словами, кількість протоколів, за розглядом яких було винесено покарання, становить близько 10-15%.

Він додав, що за ввесь період карантину на Львівщині склали близько 2 тисяч протоколів.

Нагадаємо, Львівські лікарні незаконно витратили понад 7 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу.

Львів Львівщина поліція карантин порушення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Хасиди почали покидати білорусько-український кордон
18 вересня 2020, 17:10
На трасі Київ-Одеса зіткнулись фури та мікроавтобус, є постраждалі
18 вересня 2020, 16:59
Зеленський вважає, що якби не місцеві вибори, то українці б менше хворіли на COVID-19
18 вересня 2020, 16:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Олег Поліщук
Віктор Таран
Олег Саакян
Всі блоги »