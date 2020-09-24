У "червоних" карантинних зонах не скасують вибори, з температурою можна голосувати - Магера

Держава повинна забезпечити безпеку голосування

Держава повинна забезпечити безпеку голосування

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Місцеві вибори в Україні можуть скасувати лише у разі, якщо в країні буде введено воєнний або надзвичайний стан. Попадання населеного пункту в "червону" зону не є підставою для скасування голосування.

Як передає RegioNews, про це розповів ексзаступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

Голосування не може відбуватися тільки в двох випадках: в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану. Третього варіанту Конституція України не передбачає. Більше того, обмеження конституційних прав і свобод громадян допускається тільки в порядку, передбаченому самою Конституцією, а навіть не на рівні закону", - заявив він.

Також підвищена температура тіла не є підставою для позбавлення виборця його прав. Навіть хвора людина може прийти на дільницю і проголосувати. Проте, держава має забезпечити захист членів виборчкомів.

На його думку, всі дії, які будуть передбачені Кабміном щодо голосування людей з коронавірусом, повинні фінансуватися в повній мірі з державного бюджету.

Раніше у Центрвиборчкомі прокоментували можливість перенесення місцевих виборів.