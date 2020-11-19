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19 листопада 2020, 11:13 116

Мер Івано-Франківська заявив, що у місті таки введуть карантин вихідного дня

19 листопада 2020, 11:13 116
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Марцінків вважає, що такі обмеження не зупинять зростання розповсюдження коронавірусу
Марцінків вважає, що такі обмеження не зупинять зростання розповсюдження коронавірусу
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що найближчими вихідними все ж таки буде діяти у місті “карантин вихідного дня”.

Про це мер розповів в ефірі місцевого радіо "Західний полюс", передає RegioNews.

Субота і неділя, на жаль, буде карантин "вихідного дня”. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади”, - сказав Руслан Марцінків.

Він вважає, що такий карантин нічого не дає. "Говорити про серйозні наслідки не можна, бо п’ять днів ми працюємо у звичному режимі, а два - без роботи. Таким чином не можна перервати ланцюг спілкування. Ланцюг передання вірусу теж перервати не вдасться".

На вихідних магазини будуть зачинені. І інші заклади теж. Це принесе великі втрати, бо підприємцям це ніхто не компенсує", - зауважив Марцінків.

Нагадаємо, раніше виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив зробити суботи та неділі в листопаді робочими, щоб обійти запроваджений Кабінетом Міністрів карантин вихідного дня.

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