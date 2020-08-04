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04 серпня 2020, 15:32 2

Львів відмовився посилювати карантин

04 серпня 2020, 15:32 2
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Заклади фізичної культури та спорту, а також готелі у місті продовжать працювати
Заклади фізичної культури та спорту, а також готелі у місті продовжать працювати
Фото: Львівська міськрада
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Міська комісія з питань ТЕБ і НС адаптувала рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС та постанову Кабміну щодо запровадження у Львові «помаранчевої» зони карантину.

Про це повідомили у Львівській міській раді за підсумками засідання, передає RegioNews.

"Робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, дистанції тощо. Також окремо буде проведено перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, закладів спорту та закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог", – зазначає пресслужба установи.

Львівська міська рада вчергове закликала мешканців та гостей міста бути обережними, дотримуватися усіх рекомендацій щодо карантинних обмежень, перебувати у приміщеннях у масках чи респіраторах, використовувати антисептики, дотримуватися фізичної дистанції тощо.

Нагадаємо, в Україні зняли заборону на експорт медичних масок.

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