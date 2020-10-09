Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони

Оновлене зонування почне діяти від понеділка, 12 жовтня

Оновлене зонування почне діяти від понеділка, 12 жовтня

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили рішення про нове карантинне зонування в Україні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшов до помаранчевої зони! До червоної зони буде віднесено: - місто Канів Черкаської області; - місто Суми Сумської області", -написав Німчинов.

Нові карантинні зони діятимуть щонайменше найближчі два тижні.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).