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09 жовтня 2020, 19:08 2

Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони

09 жовтня 2020, 19:08 2
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Оновлене зонування почне діяти від понеділка, 12 жовтня
Оновлене зонування почне діяти від понеділка, 12 жовтня
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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили рішення про нове карантинне зонування в Україні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ перейшов до помаранчевої зони!

До червоної зони буде віднесено:

- місто Канів Черкаської області;

- місто Суми Сумської області", -написав Німчинов.

Нові карантинні зони діятимуть щонайменше найближчі два тижні.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...

Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Київ карантин Суми COVID-19 червона зона Канів
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