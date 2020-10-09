Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили рішення про нове карантинне зонування в Україні.
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.
З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Місто Київ перейшов до помаранчевої зони!
До червоної зони буде віднесено:
- місто Канів Черкаської області;
- місто Суми Сумської області", -написав Німчинов.
Нові карантинні зони діятимуть щонайменше найближчі два тижні.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Харківській та Одеській областях.
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