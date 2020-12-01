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Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
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01 грудня 2020, 12:08 130

Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний

01 грудня 2020, 12:08 130
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На лікарняному також перебуває голова Жовківської районної ради, якій підпорядкована лікарня
На лікарняному також перебуває голова Жовківської районної ради, якій підпорядкована лікарня
Фото: із відкритих джерел
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У місті Жовква Львівської області, де в лікарні через відсутність світла померли двоє пацієнтів на апараті ШВЛ, головний лікар закладу пішов на лікарняний.

Про це повідомляє Zaxid.net, передає RegioNews.

Відомо, що зараз у цій справі триває досудове розслідування, посадовим особам Жовківської центральної районної лікарні загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також журналісти дізналися, що керівник лікарні Ігор Шевців від п’ятниці перебуває на лікарняному.

А ще на лікарняному перебуває і голова Жовківської районної ради, якій підпорядкована лікарня. Адже рішення про звільнення головного лікаря може прийняти Жовківська районна рада, депутатом якої є сам Ігор Шевців”, - пише видання.

Результати урядової перевірки, яка в понеділок приїхала до лікарні, оприлюднять у вівторок, 1 грудня.

Журналісти нагадують, що під час знеструмлення реанімації Жовківської ЦРЛ електричний генератор знаходився у гаражі за кілька метрів від відділення.

Пацієнтів намагалися врятувати вручну з допомогою спеціальних мішків з повітрям. У "Львівобленерго” запевняють, що керівництво медичного закладу було наперед повідомлене про відключення світла.

Наші працівники попереджали, просили дозволу відімкнути від електроенергії Жовківську районну лікарню. Вони спочатку не давали дозволу, бо були планові операції, потім дозвіл дали. Тобто попередження було і давали дозвіл на те, щоби ми проводили ремонтні роботи”, — розповіла Zaxid.net речниця ПрАТ "Львівобленерго” Галина Петрушка.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

Згодом стало відомо, що Львівська ОДА буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку із смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

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