У мера міста Косів на Івано-Франківщині виявили коронавірус

Також захворювання виявили у ще одного чиновника міськради

Також захворювання виявили у ще одного чиновника міськради

Фото: Facebook

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сталося те,що мало статися, маю підтверджений діагноз Ковід. В понеділок піднялась температура,здав ПЛР тест, сьогодні отримав позитивний результат", - написав міський голова.

За його словами, від самого початку епідемії міська рада практично не припиняла роботи, і тому він вважає, що підхопити вірус було тільки питанням часу.

Юрій Плосконос додав, що крім нього тест показав наявність коронавірусу у ще в одного працівника міської ради.

Плосокнос - вже другий міський голова в Івано-Франківській області, який захворів на COVID-19. Раніше коронавірус виявили у мера Коломиї Ігоря Слюзара.

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Нагадаємо, в Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.