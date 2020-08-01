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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 серпня 2020, 14:07 4

У мера міста Косів на Івано-Франківщині виявили коронавірус

01 серпня 2020, 14:07 4
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Також захворювання виявили у ще одного чиновника міськради
Також захворювання виявили у ще одного чиновника міськради
Фото: Facebook
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Мер міста Косів Івано-Франківської області Юрій Плосконос інфікувався коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сталося те,що мало статися, маю підтверджений діагноз Ковід. В понеділок піднялась температура,здав ПЛР тест, сьогодні отримав позитивний результат", - написав міський голова.

За його словами, від самого початку епідемії міська рада практично не припиняла роботи, і тому він вважає, що підхопити вірус було тільки питанням часу.

Юрій Плосконос додав, що крім нього тест показав наявність коронавірусу у ще в одного працівника міської ради.

Плосокнос - вже другий міський голова в Івано-Франківській області, який захворів на COVID-19. Раніше коронавірус виявили у мера Коломиї Ігоря Слюзара.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.

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