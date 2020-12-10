Конституційний Суд відмовився розглядати законність карантину вихідного дня

Оспорюване положення постанови Кабміну вже втратило чинність

Оспорюване положення постанови Кабміну вже втратило чинність

Фото: із відкритих джерел

Велика палата Конституційного Суду України вирішила відхилити поданням 48 народних депутатів щодо конституційності запровадження карантину вихідного дня і вирішила не відкривати за цим поданням справу.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, передає RegioNews.

Депутати просили КСУ перевірити на відповідність Конституції положення пункту 15 постанови Кабінету Міністрів №641 від 22 липня 2020 року зі змінами.

У КСУ зазначили, що суд прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що оспорюване положення пункту 15 постанови Кабміну № 641 уже втратило чинність.

Прийнято Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання”, - йдеться в заяві суду.

Нагадаємо, 23 листопада до Конституційного Суду надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності запровадження в Україні карантину вихідного дня.