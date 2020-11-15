Маю можливість пройти шлях "ковідного" пацієнта – Степанов

Хворий на коронавірус міністр щодня записуватиме ролики про своє лікування

Хворий на коронавірус міністр щодня записуватиме ролики про своє лікування

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров`я України Максим Степанов повідомив, що збирається на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування хворих на коронавірус.

Про це Степанов розповів у відео в соцмережі Facebook, пише RegioNews.

Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування, - повідомив міністр.

Степанов планує пройти лікування як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань.

Інформацією щодо свого "шляху пацієнта" міністр пообіцяв щодня ділитися з українцями у соцмережах.

Я всім дуже дякую за підтримку — отримав сотні повідомлень, коментарів та дзвінків із побажанням швидкого одужання. Всі... Posted by Максим Степанов on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що у Максима Степанова підтвердили коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції вдома.