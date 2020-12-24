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24 грудня 2020, 17:28 1849

У МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч

24 грудня 2020, 17:28 1849
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Час роботи ресторанів продовжили, щоб зняти соціальну напругу у суспільстві
Час роботи ресторанів продовжили, щоб зняти соціальну напругу у суспільстві
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України дозволило ресторанам працювати всю новорічну ніч через велику кількість звернень з цього приводу.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр розповів, що обмеження в ресторанах лишаються без змін, зокрема щодо кількості людей за столом та носіння масок.

Була велика кількість відповідних звернень щодо саме часу роботи, я хочу нагадати, що рішення, яке ми прийняли, воно стосується виключно часу роботи", - сказав Степанов.

На питання журналіста, чи це зроблено для зняття соціальної напруги, міністр відповів "Так".

Навряд чи хтось почне закриватись саме в 1 годину ночі. Ми розуміємо, хтось буде до 2 до 3 години працювати, тому випробовувати силу Нацполіції і закривати всі заклади, мені здається не варто", - підсумував глава МОЗу.

Нагадаємо, в Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч, заклади зможуть працювати до 07:00 ранку.

Україна карантин МОЗ Максим Степанов ресторан Новий рік
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