У МОЗ назвали області, де найбільше хворих на коронавірус

Йдеться про чотири регіони

Йдеться про чотири регіони

Рixabay

Станом на 24 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Київській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

За 14 днів показник захворюваності на COVID-19 у Сумській області становив 808,9 випадків на 100 тис. населення, у Черкаській - 684,1, Чернівецькій - 653, Київській - 632,1.

Також високий рівень захворюваності у Житомирській (626,5), Івано-Франківській (569,2), Запорізькій (628) областях.

У Києві цей показник становить 538,7, а середній по Україні - 443,2 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 53,4% станом на 23 листопада.

У Києві цей показник складає 57,5% станом на 23 листопада.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській -75,5%, Черкаській - 66,1%, Чернігівській - 62%, Миколаївській - 65,6%, Запорізькій - 66,8% областях.

Нагадаємо, в Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків, госпіталізували 1 403 людини, 8298 пацієнтів одужали.