"Червона зона": Чернівецька міська рада подає до суду на Кабмін

У міськраді планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів

У міськраді планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів

Фото: acc.cv.ua

Чернівецька міська рада подає до суду позов на Кабінет міністрів України з вимогою скасувати встановлення на території міста "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Секретар міськради Василь Продан, який нині виконує обов’язки міського голови Чернівців, зазначив, що таким чином Чернівці приєднаються до Тернополя та Івано-Франківську, які також раніше оскаржили потрапляння в "червону зону".

Ми, як міська рада, також подаємо позов до Кабінету міністрів про скасування "червоної зони", - сказав Продан.

За його словами, "абсолютна більшість чернівчан вважає, що всі діти мають навчатися у школі".

На сесії Чернівецької міської ради, яка, я думаю, що відбудеться у п’ятницю, будемо приймати рішення ще раз про те, щоб всі школи і садочки запрацювали. Зараз скликаю погоджувальну раду", - сказав Продан.

У Чернівцях місцеві жителі неодноразово влаштовували акції протесту проти карантинних обмежень, які були запроваджені після входження міста до "червоної" зони. Так і сьогодні, 9 вересня, кілька сотень людей зібралися під Чернівецькій ОДА з вимогою дозволити роботу шкіл і дитячих садів. До пікетувальників вийшов голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він намагався пояснити пікетувальникам, що обласна адміністрація не може відкрити освітні заклади. Такі рішення приймають на урядовому рівні.

Протестувальники перервали його виступ вигуками "Ганьба!", "Відкрийте школи і садочки!".

Нагадаємо, раніше у Чернівцях, які опинились у "червоній” зоні карантину, відбулася акція протесту батьків з вимогою скасувати дистанційне навчання та відкрити школи для відвідування.